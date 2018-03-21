Полиция не нашла взрывчатку на вокзале Харькова

После сообщения о заминировании были эвакуированы более 1000 человек

Пресс-служба полиция Харьковской области сообщает, что не подтвердилась информация о том, что на железнодорожном вокзале Харькова заложена взрывчатка.

Полиция обследовала порядка 25 тысяч квадратных метров помещений вокзала и прилегающей территории, предварительно эвакуировав не менее тысячи человек.

Работник силовых структур и взрывотехники не обнаружили взрывчатки.

Напомним, 15 марта правоохранители задержали возле железнодорожной станции Основа в Харькове 41-летнего мужчину, у которого при себе обнаружили взрывчатку.