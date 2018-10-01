Полиция назвала основные версии нападения на дом юристов на Печерске в Киеве

Основная версия нападения на дом юристов в Печерском районе в Киеве – разбой.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Доминирующая версия – нападение с целью ограбления, она наиболее вероятна", - сказал он.

Крищенко добавил, что отрабатывается также и версия совершения преступления на профессиональной почве, так как пострадавший – юрист.

По факту нападения начато уголовное производство по ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 187 (разбой).

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 октября в центре Киеа было совершено нападение на дом, где живут юрист и судья. Злоумышленники ранили мужа судьи и забрали деньги.

Вскоре после этого злоумышленники столкнулись с экипажем патрульной полиции, открыли по полицейским огонь и бросили в них гранату. Один из полицейских получил ранения.

Полицейские нашли труп мужчины с огнестрельными ранениями в лесополосе вблизи места перестрелки. Тело может принадлежать одному из злоумышленников, которые стреляли в правоохранителей.

Сейчас идет розыск второго преступника.