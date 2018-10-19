19 октября 2018, пятница

Полиция назвала основную версию взрыва в квартире координатора С14

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Гранату бросали в окно
Фото: Сергей Мазур via Facebook

Гранату бросали в окно

Полиция рассматривает две версии взрыва, произошедшего в квартире координатора организации С14 Сергея Мазура в г. Борисполь Киевской области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, основная версия преступления - общественная деятельность Мазура.

Аброськин добавил, что личность исполнителя покушения на умышленное убийство будет установлена в ближайшее время. Следователи уже изъяли следы и вещественные доказательства, способствующие его задержанию.

"На сегодняшний день могу сказать, что собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник будет установлен в ближайшее время", - подчеркнул он.

Напомним, что в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили гранату. От взрыва пострадал отец активиста.

Полиция квалифицировала взрыв в квартире в Борисполе как покушение на убийство.

Журнал Новое Время №38

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