Полиция нашла болельщика из Норвегии, об исчезновении которого заявили его друзья

Болельщика забрал к себе домой киевлянин, который нашел его возле метро Кловская

Полиция Киева сообщила о том, что нашла болельщика из Норвегии, об исчезновении которого заявили его друзья.

Как сообщается на сайте полиции, после того как ориентирование на розыск передали всем патрулям, в дежурную часть позвонил киевлянин и рассказал, что он нашел нетрезвого иностранца возле станции метро Кловская.

Чтобы с ним ничего не случилось, мужчина забрал болельщика к себе домой, пока тот придет в себя.

После этого наряд патрульных доставил разыскиваемого мужчину с улицы Набережно-Корчеватская в Печерское управление полиции.

Ранее сообщалось, что за время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в органы полиции поступило 71 обращение иностранных граждан.