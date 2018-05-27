27 мая 2018, воскресенье

Полиция нашла болельщика из Норвегии, об исчезновении которого заявили его друзья

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Болельщика забрал к себе домой киевлянин, который нашел его возле метро Кловская

Болельщика забрал к себе домой киевлянин, который нашел его возле метро Кловская

Полиция Киева сообщила о том, что нашла болельщика из Норвегии, об исчезновении которого заявили его друзья.

Как сообщается на сайте полиции, после того как ориентирование на розыск передали всем патрулям, в дежурную часть позвонил киевлянин и рассказал, что он нашел нетрезвого иностранца возле станции метро Кловская.

Чтобы с ним ничего не случилось, мужчина забрал болельщика к себе домой, пока тот придет в себя.

После этого наряд патрульных доставил разыскиваемого мужчину с улицы Набережно-Корчеватская в Печерское управление полиции.

Ранее сообщалось, что за время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в органы полиции поступило 71 обращение иностранных граждан.

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