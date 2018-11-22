22 ноября 2018, четверг

Полиция начала служебное расследование из-за использования спецсредств во время потасовки под Домом профсоюзов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Столкновения произошли между активистами и полицией

Столкновения произошли между активистами и полицией

Полиция начала служебное расследование по факту применения спецсредств правоохранителем во время столкновений из-за открытия кафе в Доме профсоюзов в Киеве.

Об этом сообщил начальник столичного ведомства Андрей Крищенко.

Он добавил, что материалы будут переданы в прокуратуру.

Крищенко также подчеркнул, что решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в Доме профсоюзов нужно в правовом поле.

Напомним, 21 ноября на Майдане Независимости произошли столкновения между полицией и членами праворадикальной организации С14, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания в Доме профсоюзов.

Адвокат Маси Найем заявил, что один из полицейских применил против него газовый баллончик.

Он получил ожог глаз и лица.

Полиция задержала шесть человек. После выяснения личностей задержанных отпустили.

 

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове