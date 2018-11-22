Полиция начала служебное расследование из-за использования спецсредств во время потасовки под Домом профсоюзов

Полиция начала служебное расследование по факту применения спецсредств правоохранителем во время столкновений из-за открытия кафе в Доме профсоюзов в Киеве.
Об этом сообщил начальник столичного ведомства Андрей Крищенко.
Он добавил, что материалы будут переданы в прокуратуру.
Крищенко также подчеркнул, что решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в Доме профсоюзов нужно в правовом поле.
Напомним, 21 ноября на Майдане Независимости произошли столкновения между полицией и членами праворадикальной организации С14, которые протестовали против открытия кафе быстрого питания в Доме профсоюзов.
Адвокат Маси Найем заявил, что один из полицейских применил против него газовый баллончик.
Он получил ожог глаз и лица.
Полиция задержала шесть человек. После выяснения личностей задержанных отпустили.
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