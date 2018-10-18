Полиция начала расследование из-за масштабного пожара на пляже в Одесской области

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины из-за пожара на пляже в поселке Черноморка Одесской области.

По данным правоохранителей, огонь охватил около 16 зданий.

Окончательные причины возгорания будут известны после проведения необходимых исследований.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил 16 домиков для отдыха и здание администратора. Спасателям пришлось тушить пожар в сложных условиях из-за сильного ветра и отсутствия противопожарных разрывов между сооружениями.

Вероятная причина - неосторожное обращение с огнем в одном из домиков. Пострадавших и погибших нет.