Полиция начала расследование из-за масштабного пожара на пляже в Одесской области

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины из-за пожара на пляже в поселке Черноморка Одесской области.
По данным правоохранителей, огонь охватил около 16 зданий.
Окончательные причины возгорания будут известны после проведения необходимых исследований.
Ранее сообщалось, что пожар уничтожил 16 домиков для отдыха и здание администратора. Спасателям пришлось тушить пожар в сложных условиях из-за сильного ветра и отсутствия противопожарных разрывов между сооружениями.
Вероятная причина - неосторожное обращение с огнем в одном из домиков. Пострадавших и погибших нет.
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