Полиция начала новую волну обысков по делу о договорных футбольных матчах в Украине

Полиция проводит обыски в 11 регионах Украины в рамках дела о договорных футбольных матчах.
Об этом сообщили в Департаменте по защите экономики Нацполиции, пишет Интерфакс-Украина.
"Во вторник проводятся обыски в 11 регионах у организаторов матчей, бывших и действующих игроков, футбольных функционеров", - уточнили в ведомстве.
Напомним, 35 футбольных клубов из четырех лиг – а это 67% всех профессиональных команд Украины – оказались вовлечены в организацию договорных матчей с заведомо фиксированным результатом.
Сообщалось, что украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.
Все подробности дела читайте в спецтеме НВ Скандал вокруг договорных матчей в Украине
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