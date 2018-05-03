Полиция квалифицировала пожар под Балаклеей как халатное отношение к военной службе

По факту пожара на складе Министерства обороны Украины вблизи Балаклеи Харьковской области начато уголовное производство.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

"Начато производство по ч. 3 ст. 425 [халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения] Уголовного кодекса Украины", - сказал он.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

По словам Зубко, расследование ведет полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

По состоянию на 20:30 территория арсенала задымлена, время от времени раздаются взрывы низкой интенсивности. Есть незначительные очаги тления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами.

Напомним, что утром 3 мая на территории 65 арсенала возле Балаклеи вспыхнул пожар с последующей детонацией боеприпасов. Причиной новых взрывов стала военная техника, которая наехала на снаряд во время тушения возгорания травы в районе арсенала.