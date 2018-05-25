Полиция квалифицировала нападение на экс-лидера Правого сектора в Одессе по трем статьям

Полиция Одессы отреагировала на покушение на местного активиста

Полиция квалифицировала нападение на экс-лидера местной ячейки Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко и убийство им нападавшего по трем статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе полиции, производства открыты по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома.

Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Активиста госпитализировали.

Позже полиция задержала второго участника покушения и установила личность погибшего.