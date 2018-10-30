Полиция Киева задержала подозреваемого в ночной стрельбе возле бара на Большой Васильковской

Полицейские Киева задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе возле развлекательного заведения на Большой Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы.

Конфликт между двумя киевлянами и подозреваемым возник около 23:00 26 октября возле бара Signal. Замечание со стороны местных жителей спровоцировало драку, в результате которой правонарушитель выстрелил из неустановленного оружия у одного из пострадавших. В результате двое киевлян, 1989 года рождения, получили телесные повреждения. Мужчина скрылся с места преступления на иномарке.

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Как сообщили в столичной полиции, стрелком оказался 36-летний уроженец Донецка. Ему объявили подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и взяли под домашний ночной арест (с 22.00 до 06.00).

Кроме того, правоохранители установили, что подозреваемый в январе 2017 года в помещении Оболонского управления полиции напал на столичного патрульного, причинив телесные повреждения. Тогда злоумышленник приехал на помощь своей знакомой, которую заподозрили в пьяном вождении. Против него возбудили уголовное дело по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Обвинительный акт был направлен в суд.