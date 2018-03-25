Полиция Киева сообщила о задержании серийного квартирного вора

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ограбленная квартира
Пресс-служба Нацполиции Киева

Ограбленная квартира

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ограблении семи квартир, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В Подольское управление полиции обратилась женщина, сообщившая об ограблении квартиры. Вор взломал замки входных дверей и забрал технику, золотые и серебряные украшения.

Следователи выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Его вычислили и задержали. Сообщается, что во время допроса он сознался в семи аналогичных преступлениях.

Ему объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 185 (кража), по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно полиция задержала подозреваемого в ограблении квартиры сотрудника посольства Франции. В прошлом году полиция Киева рассказала, квартиры в каких районах грабят чаще всего.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове