Полиция Киева проводит учения по освобождению заложников на территории психиатрической больницы

Полиция перекрыла въезды и выезды с территории больницы

Полиция проводит учения по освобождению заложников на территории Психиатрической больницы им.Павлова на улице Кирилловской в Киеве.

Как сообщает 112 Украина, правоохранители перекрыли все въезды и выезды.

На территорию больницы пропускают только машины скорой помощи и медучреждения, а также автомобили с маленькими детьми и спецтехнику. У входа скопилось много машин. Некоторым пациентам приходится добираться пешком.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники ранили предпринимателя и взяли его в заложники.