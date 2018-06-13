13 июня 2018, среда

Полиция Киева проводит учения по освобождению заложников на территории психиатрической больницы

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Полиция перекрыла въезды и выезды с территории больницы
Фото: НПУ

Полиция перекрыла въезды и выезды с территории больницы

Полиция проводит учения по освобождению заложников на территории Психиатрической больницы им.Павлова на улице Кирилловской в Киеве.

Как сообщает 112 Украина, правоохранители перекрыли все въезды и выезды. 

На территорию больницы пропускают только машины скорой помощи и медучреждения, а также автомобили с маленькими детьми и спецтехнику. У входа скопилось много машин. Некоторым пациентам приходится добираться пешком.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники ранили предпринимателя и взяли его в заложники.

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