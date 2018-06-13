Полиция Киева проводит учения по освобождению заложников на территории психиатрической больницы

Полиция проводит учения по освобождению заложников на территории Психиатрической больницы им.Павлова на улице Кирилловской в Киеве.
Как сообщает 112 Украина, правоохранители перекрыли все въезды и выезды.
На территорию больницы пропускают только машины скорой помощи и медучреждения, а также автомобили с маленькими детьми и спецтехнику. У входа скопилось много машин. Некоторым пациентам приходится добираться пешком.
Ранее сообщалось, что в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники ранили предпринимателя и взяли его в заложники.
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