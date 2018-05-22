Терроризм, карманники и массовые драки. Полиция перечислила основные угрозы во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве

Основной угрозой на время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве является террористическая, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, пишет 112 Украина.

"Основная угроза – террористическая. Для ее предотвращения мы плотно сотрудничаем с СБУ. Также ожидаем активизации мелкого криминалитета – воров, карманников. Для предотвращения этой угрозы на улицах Киева уже выведены дополнительные патрули", - пояснил он.

По словам Крищенко, возможны также драки между болельщиками.

"В Киеве соберется много футбольных фанатов, после матча кто-то будет расстроен поражением своей команды, кто-то рад победе своей команды. Возможны массовые драки. Для охраны общественного порядка и недопущения таковых на улицах будут дополнительные наряды правоохранителей", - подчеркнул глава столичной полиции.

Крищенко добавил, что во время финала Лиги чемпионов в Киеве будут дежурить около 10 тысяч правоохранителей и сотрудников спасательных служб.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 мая перекрыли часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На главной улице столицы началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги чемпионов, она рассчитана на 20 тысяч болельщиков.

С 16 по 31 мая на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

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Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.