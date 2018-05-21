Полиция Киева отреагировала на драку со стрельбой на станции метро Гидропарк

Пистолет и гильзы отправили на экспертизу

В результате драки со стрельбой на станции метро Гидропарк в Киеве травмы головы получили двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе полиции, между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку.

В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, другой получил слепое огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице.

С места происшествия правоохранители изъяли предметы, похожие на пистолет Форт 12Р и гильзы, которые направили на экспертизу.

По данному факту завели уголовное производство.

Ранее сообщалось, что утром в Киеве возле станции метро Гидропарк произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.