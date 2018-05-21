Полиция Киева отреагировала на драку со стрельбой на станции метро Гидропарк

В результате драки со стрельбой на станции метро Гидропарк в Киеве травмы головы получили двое мужчин.
Как сообщили в пресс-службе полиции, между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку.
В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, другой получил слепое огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице.
С места происшествия правоохранители изъяли предметы, похожие на пистолет Форт 12Р и гильзы, которые направили на экспертизу.
По данному факту завели уголовное производство.
Ранее сообщалось, что утром в Киеве возле станции метро Гидропарк произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.
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