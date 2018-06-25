Полиция Киева нашла похищенного сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного в центре Киева сына ливийского дипломата, он получил незначительные телесные повреждения.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - говорится в заявлении.

По его словам, на данный момент похитители объявлены в розыск, устанавливаются мотивы совершения преступления.

Напомним, что днем 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Двое неизвестных насильно посадили гражданина Ливии Абдусаламу 1992 года рождения в автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета и уехали в неизвестном направлении.