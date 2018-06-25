25 июня 2018, понедельник

Полиция Киева нашла похищенного сына ливийского дипломата

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчину похитили средь бела дня в центре столицы
Фото: полиция

Мужчину похитили средь бела дня в центре столицы

Полицейские нашли похищенного в центре Киева сына ливийского дипломата, он получил незначительные телесные повреждения.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - говорится в заявлении.

По его словам, на данный момент похитители объявлены в розыск, устанавливаются мотивы совершения преступления.

Напомним, что днем 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Двое неизвестных насильно посадили гражданина Ливии Абдусаламу 1992 года рождения в автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета и уехали в неизвестном направлении.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове