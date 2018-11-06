Полиция Чехии сообщила подробности задержания нардепа Лозового

Пресс-секретарь Службы полиции по делам иностранцев Чехии Катержина Рендлова прокомментировала задержание украинского депутата Андрея Лозового.

В комментарии Радио Свобода она рассказала, что нардепа задержали после того, как он расплатился в магазине дьюти-фри аэропорта Праги фальшивой купюрой в 200 евро. Полиция отследила маршрут Лозового и задержала его уже в самолете рейсом в Киев.

В полиции депутат заявил, что не знал о том, что купюры фальшивые, и что их дал ему в Украине помощник.

Прокурор, изучив дело, постановил отпустить Лозового, а полиция по делам иностранцев начала уголовное производство, которое передала по назначению отделению экономической преступности краевого управления полиции города Праги.

Депутат пробыл в отделении полиции около восьми часов. Пресс-секретарь пояснила такое длительное время необходимостью осуществить множество следственных действий, а также связаться с посольством Украины, проверить дипломатический статус задержанного, вызвать и дождаться переводчика, дипломатических представителей Украины и др.

Ранее сообщалось, что полиция Праги задержала народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

"Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайшее отделение. Восемь часов держали там, но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников ", - написал сам Лозовой.