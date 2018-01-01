Полицейские со стрельбой задержали иностранцев, которые похитили $15 тысяч из машины в пробке в Киеве Сегодня, 22:02 49 Цей матеріал також доступний українською Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения Фото: скрин видео dtp.kiev.ua

Полиция Киева задержала группу вооруженных грабителей, которые похитили сумку с деньгами из автомобиля в пробке на перекрестке улиц Валерия Лобановского и Владимира Брожко.

Сегодня днем, 7 декабря, автомобиль потерпевшего двигался в пробке. Во время очередной остановки трое грабителей выбежали из автомобиля Volkswagen, который двигался позади, и отобрали сумку. После этого нападавшие развернулись через двойную сплошную полосу и скрылись в противоположном направлении. Момент ограбления зарегистрировали камеры наблюдения.

Пострадавший сообщил полиции, что трое неизвестных, угрожая, забрали рюкзак, в котором было $15 тысяч и документы. По словам заявителя, ограбление произошло, когда он вышел из банка и направлялся к машине. Хотя, согласно видео с камер наблюдения, нападение произошло в крайней левой полосе.

Полицейские, имея записи камер видеонаблюдения, оперативно установили местонахождение четырех злоумышленников. Двух задержали у дома в городе Вишневое в Киевской области. Еще двое пытались скрыться на авто, оказали вооруженное сопротивление и наехали на полицейского. В результате полицейские применили оружие, ранив водителя. Его сообщнику удалось скрыться. В результате из четырех фигурантов двух доставили в управление полиции, третьего - в больницу, четвертого - разыскивают.

"В результате задержали трех граждан другого государства, 1976, 1985 и 1989 годов рождения, с одесской регистрацией проживания. Они ранее судимые за аналогичные преступления, за которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Четвертый сообщник - уроженец Луганской области, который с января в розыске за разбой в Днепропетровской области", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Во время обыска в квартире и салоне Volkswagen правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, с запалом, патроны калибра 9 и 7,62 мм, пистолет Форт-12 с патронами, номер которого уничтожен, пистолет Макарова с патронами, который похищен в Одессе в 2017 году из авто, а также балаклавы, вязаные рукавицы, документы, мобильные телефоны, несколько комплектов государственных номеров и устройство для искусственного создания радио и GSM-помех.

Полицейские установили причастность задержанных к четырем преступлениям в Киев и одному - в Одессе. Путем разбития стекла они проникали в салоны иномарок и забирали деньги и ценные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям 186 (грабеж), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.