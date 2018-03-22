Полицейские открыли огонь по грузовику при попытке прорыва через блокпост под Мариуполем

В четверг, 22 марта, полицейские со стрельбой задержали водителя грузовика, который отказался остановиться на блокпосту под Мариуполем Донецкой области для проверки документов.

Как сообщили в областной полиции, на въезде в Мариуполь со стороны поселка Никольского был остановлен грузовик Volvo. На просьбу предоставить водительское удостоверение и другие документы водитель ударил полицейского дверью, от чего тот упал, и попытался прорваться через стоп-контроль.

Чтобы остановить транспортное средство, полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем - несколько выстрелов по колесам.

Нарушитель задержан. Им оказался 34-летний житель Мариуполя. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

По факту применения огнестрельного оружия сотрудником полиции проводится служебная проверка.

Напомним, что в Запорожье работники спецназа КОРД ранили своего коллегу во время спецоперации.