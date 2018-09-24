Полицейская миссия и международная администрация. Как планируют воплощать резолюцию по миротворческой миссии на Донбассе

Глава МИД Климкин сообщил о трех компоненты, которые должна содержать миротворческая миссия на Донбассе

Украина вместе с западными партнерами подготовили совместную резолюцию по миротворческой миссии на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Международная администрация

По словам министра, документ содержит три компонента, среди которых миротворцы, полицейские силы и международная администрация.

Полицейские силы будут ответственны за разоружение боевиков

Розолюция предусматривает, что полицейские силы будут ответственны за разоружение боевиков, а международная администрация заменит оккупационную, добавил Климкин.

"Эта операция не может быть с участием миротворцев, которые охраняют только миссию СММ, и не тех, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть процесс захода на всю оккупированную территорию. Должен быть полицейский компонент, который будет работать с внутренней безопасностью. И третий момент, который отрицает Россия, это международная администрация", - рассказал Климкин.

Амнистия и особый статус

По мнению эксперта по международным вопросам Олега Волошина, такой документ может ускорить реализацию Минских соглашений.

Возможно поэтапное введение миротворцев может удовлетворить Россию, которая за это время успеет вывести оттуда свои войска. Проблемы могут возникнуть со стороны боевиков, которые не захотят отдавать свои полномочия полицейской миссии, добавил Волошин.

"Когда произойдет умиротворение этого региона, я уверен, станет вопрос о выборах. После этого закрываются границы. Это написано в Минских соглашениях. Между стадией 1 и 3 Украина должна выполнить Минские соглашения. Амнистия, особый статус", - сказал Волошин.

Вето

России никогда не будет выгодна подобная резолюция Донбасса. В ООН она наложит вето на нее, отметил эксперт украинского института международной политики Ростислав Томенчук.

Международная администрация должна заменить оккупационную в рамках миротворческой миссии

Он пояснил, что несмотря на это стоит продолжать влиять на Россию через международные переговорные площадки.

Представитель делегации Европарламента Дариуш Розатти заявил, что миротворцы ООН должны присутствовать на оккупированной территории Донбасса до границы с Россией.

По его словам, в Европарламенте считают нереалистичной идею президента России Владимира Путина по размещению миротворческой миссии ООН только вдоль линии разграничения.