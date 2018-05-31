Полицейская академия Украины выпустила первых курсантов

В Академии осталось еще 210 курсантов, их количество увеличат вдвое

В четверг, 31 мая, в Киеве состоялась торжественная церемония выпуска первых 83 курсантов Академии патрульной полиции Украины.

Выпускники прошли 4-месячную профессиональную подготовку. Новые правоохранители за это время получили знания по 35 предметам.

В частности, с тактической и огневой подготовки, эффективной коммуникации, этики, основ уголовного права. Также курсанты овладевали такими практическими аспектами работы патрульных, как безопасное управление автомобилем, правильное составление документов и тому подобное.

На мероприятии присутствовали руководители Министерства внутренних дел, а также посол США в Украине Мари Йованович.

Отмечается, что правительства США и Канады помогали в обустройстве и создании учебного заведения для украинской полиции.

Несмотря на название, в Академии учатся также будущие следователи и оперативники, поскольку треть бывших учеников выбирают эти специальности.

Сейчас в Академии учатся еще 210 курсантов. Количество абитуриентов-правоохранителей планируют увеличивать вдвое в ближайшее время.

Напомним, Полицейская академия Украины была создана в июле 2017 года.