31 мая 2018, четверг

Полицейская академия Украины выпустила первых курсантов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Академии осталось еще 210 курсантов, их количество увеличат вдвое
Фото: МВД Украины

В Академии осталось еще 210 курсантов, их количество увеличат вдвое

В четверг, 31 мая, в Киеве состоялась торжественная церемония выпуска первых 83 курсантов Академии патрульной полиции Украины.

Выпускники прошли 4-месячную профессиональную подготовку. Новые правоохранители за это время получили знания по 35 предметам.

В частности, с тактической и огневой подготовки, эффективной коммуникации, этики, основ уголовного права. Также курсанты овладевали такими практическими аспектами работы патрульных, как безопасное управление автомобилем, правильное составление документов и тому подобное.

На мероприятии присутствовали руководители Министерства внутренних дел, а также посол США в Украине Мари Йованович.

Отмечается, что правительства США и Канады помогали в обустройстве и создании учебного заведения для украинской полиции.

Несмотря на название, в Академии учатся также будущие следователи и оперативники, поскольку треть бывших учеников выбирают эти специальности.

Сейчас в Академии учатся еще 210 курсантов. Количество абитуриентов-правоохранителей планируют увеличивать вдвое в ближайшее время.

Напомним, Полицейская академия Украины была создана в июле 2017 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове