Украинский военнослужащий на дороге между Дружковкой и Константиновкой, 24 июня 2026 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV отметил, что в это лето планировалось наступление Украины, но из-за политического кризиса оно не состоится.

«Из того, что знаю, в это лето планировалось наступление Украины на определенных направлениях. Но боюсь, что этот политический кризис, который мы сейчас имеем, эти перспективы украинского наступления умножили на ноль», — сказал Грицак в эфире Radio NV.

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Успехи Украины на поле боя — последние новости

Украинское издание Милитарний, ссылаясь на свои источники в Силах обороны, 6 июня сообщило, что в мае 2026 года украинские войска освободили больше территории, чем захватили россияне. Как пишет Милитарний, в мае украинцы восстановили контроль или ликвидировали российских диверсантов на территории площадью около 250 квадратных километров, тогда как оккупанты за тот же период захватили всего 130 квадратных километров.

Также 6 июня спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что на отдельных участках Александровского направления украинские Силы обороны ведут активные боевые действия и постепенно возвращают контроль над ранее утраченными рубежами. В ответ российские войска вынуждены переходить к обороне и привлекать дополнительные подразделения.

8 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в мае соотношение освобожденных и потерянных территорий составило почти плюс 100 км² в пользу ВСУ, а всего с начала года Силы обороны освободили более 600 км² территории.

1 июля аналитический портал DeepState сообщил, что в июне прирост оккупированных территорий составил 84 квадратных километра.

«При этом из успехов Сил Обороны практически ничего еще нельзя показывать и если учесть сколько наши освободили за прошлый месяц, то во второй раз подряд у врага выйдет отрицательное число. Хотя разница получилась и небольшая», - добавили аналитики.

14 июля в Deep State подтвердили освобождение Силами обороны четырех сел в Днепропетровской области.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны проходят в Киеве и ряде других украинских городов с 16 июля.

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В этот день Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, который ранее возглавлял Центр специальных операций Альфа СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне начавшихся после отставки Федорова масштабных протестов.

Замену Сырского рассматривают как попытку найти выход из самого масштабного кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

После четырех дней протестов против отставки Федорова президент Зеленский не изменил своего решения и не планирует возвращать его на должность министра обороны, сообщало издание NV со ссылкой на депутатов оборонного комитета. В то же время, экс-министр может остаться в президентской команде.

По данным Financial Times, Федоров отказался от новой должности, которую ему на выходных предложил президент Владимир Зеленский. Источники NV сообщили, что Федоров намерен отказаться от любой должности, которую ему может предложить президент Владимир Зеленский, кроме главы Минобороны.