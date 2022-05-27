До 10 убитых и до 35 раненых. Что известно на данный момент об ударе Искандерами по полигону в Днепропетровской области 27 мая, 16:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российские военнослужащие оснащают оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер на Международном военно-техническом форуме Армия-2015 в Кубинке (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

В ночь на 27 мая российские оккупационные войска обстреляли ракетами Искандер военный полигон в Днепропетровской области. НВ рассказывает, что об этом известно на данный момент.

Три « прилета»

Первым об атаке на Днепропетровскую область в 7:37 27 мая сообщил глава местной ОГА Валентин Резниченко.

«Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», - написал он в своем Telegram-канале.

Видео дня

Уже через несколько минут глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что «прилеты» были в Днепровском районе и их было три.

«В настоящее время информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно», – добавил он.

Позже в видеообращении Лукашук повторил эту информацию и призвал жителей области не игнорировать воздушные тревоги. Он также заверил, что оккупационных войск на территории области нет.

На сайте Еспресо сообщается, что о взрывах в Днепропетровской области сообщили в приложении єТривога и эту информацию подтвердили местные жители.

Отмечается, что воздушную тревогу объявили в 4:12, взрывы прогремели около 4:20, а уже в 4:23 объявили об отбое воздушной тревоги.

Атака Искандерами на полигон: до 10 погибших и до 35 раненых

Детальнее об атаке рашистов в Днепропетровской области рассказал глава местной территориальной обороны Геннадий Корбан в эфире Дніпро TV.

Он констатировал, что ситуация на фронте обостряется и оккупационные войска «пытаются активизироваться, прежде всего в Луганской и Донецкой областях».

«Естественно тревоги увеличиваются (количество воздушных тревог в Днепропетровской области – ред.), потому что наша область является ключевой в вопросе трех фронтов, окружающих нашу область. Естественно, это не секрет ни для кого, что мы участвуем в обширной логистике: и для военных, и в медицинской логистике, и в разных других активностях связанных с войной. Поэтому, действительно, тревоги учащаются и ракетные удары учащаются», — заявил Корбан.

В ответ на уточняющий вопрос ведущей о ракетных ударах этой ночью Корбан заявил, что «действительно произошла трагедия».

«Я дам информацию о том, что уже опубликовал Валентин Михайлович Резниченко как официальный источник, как глава военной администрации. Люди должны знать о том, что действительно был прилет ракет, Искандер на полигон Нацгвардии сегодня утром. Есть погибшие, к сожалению. Около 10 человек погибших, около 30-35 человек раненых», - сообщил глава терробороны.

Он добавил, что трагедия произошла, несмотря на то, что военные пытались соблюдать меры безопасности, и большинство личного состава было рассредоточено по территории.

«Есть некий приказ министра обороны, по которому вообще-то в одном месте может концентрация достигать не более 20 человек. Естественно, многие военные ориентируются на подобные приказы, и физически очень сложно рассредоточить людей по одному — по два. Обычная логика подсказывает, что это довольно сложно все равно, даже в военных палатках военнослужащие живут по 15-20 человек», – пояснил Корбан.



По его словам, на месте трагедии работают спасатели, полиция, военная комендатура, Нацгвардия и глава военной администрации области Резниченко.

На вопрос ведущего, есть ли информация о том, откуда приблизительно была совершена атака, Корбан ответил: «Да, конечно. Я могу дать эту информацию: пуски были из Ростовской области. Это не баллистические Искандеры, которые проходят через стратосферу, это Искандер-К так называемый. Это крылатый Искандер, крылатая ракета, по сути дела, в виде Искандера».

Глава терробороны уточнил, что было три прилета, два из которых были неточные и не попали в цель, а один попал в казарму, где находилось небольшое количество людей.

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