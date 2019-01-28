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Аномалия или закономерность

Полиция заявила, что не расследует исчезновение икон из Киево-Печерской лавры

Вчера, 17:34
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lavra.ua

Полиция опровергла сообщение об открытии уголовных производств

Досудебное расследование по факту исчезновения культурных ценностей в Киево-Печерской лавре не ведется, сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции.

"Уголовные производства по указанному в запросе факту [исчезновения культурных ценностей] за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся", - говорится в ответе полиции на информационный запрос Украинской правды.

Следователи отметили, что Министерство культуры не подавало заявление о недостаче ценностей в Киево-Печерской лавре.

Напомним, во время проверки фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Министерство культуры недосчиталось нескольких предметов. Как сообщил заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры Богдан Кожушко, в Киево-Печерской лавре исчезли восемь икон 19 века, деревянная чаша и крест.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что по факту исчезновения из Киево-Печерской лавры нескольких икон возбуждены уголовные производства.

В Украинской православной церкви Московского патриархата назвали эту информацию "слухами".

Теги:   Украинская православная церковь Киев Полиция Киево-Печерская Лавра

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