Полиция завершила расследование ДТП с участием актеров Дизель Шоу
Во вторник, 5 февраля, полиция завершила расследование ДТП с участием актеров Дизель Шоу.
По данным полиции, дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана.
Виновник аварии сотрудничал со следствием, он полностью признал свою вину. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.
Согласно ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.
Напомним, что 20 октября на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская.
Актеры Дизель шоу перенесли осенний тур Very Special Original Party на начало 2019 года.