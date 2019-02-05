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Полиция завершила расследование ДТП с участием актеров Дизель Шоу

Сегодня, 16:31
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НПУ

В ДТП погибла актриса Марина Поплавская

Во вторник, 5 февраля, полиция завершила расследование ДТП с участием актеров Дизель Шоу.

По данным полиции, дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана.

Виновник аварии сотрудничал со следствием, он полностью признал свою вину. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

Согласно ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Напомним, что 20 октября на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская.

Актеры Дизель шоу перенесли осенний тур Very Special Original Party на начало 2019 года.

Теги:   Полиция Киевская область ДТП

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