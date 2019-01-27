Полиция запускает в Украине 45 мобильных групп для противодействия домашнему насилию 27 января, 12:00 490 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео/Национальная полиция Украина 45 мобильных групп для противодействия домашнему насилию будут действовать в 2019 году Скрин видео/Национальная полиция Украина

С 2019 году в Украине начнут работу 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, уже отобрано около 450 полицейских, которые после специальной подготовки будут работать в составе этих групп.



При поддержке международных партнеров в Киеве стартовали тренинги для остальных полицейских.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию, в котором впервые четко определено понятие насилия и его виды, расширились возможности полиции реагировать и помогать пострадавшим сразу на месте.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вступили в силу с января 2019 года.