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Аномалия или закономерность

Полиция запускает в Украине 45 мобильных групп для противодействия домашнему насилию

27 января, 12:00
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Скрин видео/Национальная полиция Украина

45 мобильных групп для противодействия домашнему насилию будут действовать в 2019 году

С 2019 году в Украине начнут работу 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, уже отобрано около 450 полицейских, которые после специальной подготовки будут работать в составе этих групп.

При поддержке международных партнеров в Киеве стартовали тренинги для остальных полицейских.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию, в котором впервые четко определено понятие насилия и его виды, расширились возможности полиции реагировать и помогать пострадавшим сразу на месте.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вступили в силу с января 2019 года.

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