На Донбассе задокументировали 16 обстрелов, есть погибшие и раненые гражданские 3 сентября, 12:38 Последствия обстрелов на Донбассе (Фото:Нацполиция/Telegram)

За прошедшие сутки, 2 сентября, полиция на Донбассе задокументировала 16 обстрелов, в результате которых погибли и получили ранения гражданские жители.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Telegram.

Оккупанты обстреляли Авдеевку, Курахово, Славянск, Краматорск, Красногоровку, Угледар, поселок Билбасовка, села Ивановское, Богоявленка.

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Армия РФ ударила ракетами, Градами, Ураганами, Артиллерией.

В результате вражеских обстрелов уничтожены и повреждены 14 гражданских объектов — 9 жилых домов, административные здания и частные предприятия, коммунальное предприятие.

Как отмечается, с помощью полиции эвакуированы еще 315 человек, с начала обязательной эвакуации – более 13 000 человек, среди них 2237 – дети, 586 – люди с инвалидностью.

В ночь на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также в течение суток вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области.

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