Полиция задержала водителя, который сбил насмерть двух девушек под Киевом Сегодня, 16:04 680 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В результате ДТП погибли две девушки в возрасте 16 и 18 лет Нацполиция

Правоохранители задержали 19-летнего водителя автомобиля Mazda, который в ночь на 6 апреля сбил насмерть двух девушек в Белоцерковском районе.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.

Как отмечается, задержанный уже сознался в содеянном.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (от 5 до 10 лет лишения свободы).

Ранее сообщалось, что на окраине села Песчаная водитель сбил насмерть двух девушек в возрасте 16 и 18 лет, после чего сбежал, бросив автомобиль на месте аварии.

Фото: Нацполиция

Как выяснилось, виновник ДТП взял автомобиль родителей без разрешения.