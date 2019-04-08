Полиция задержала водителя, который сбил насмерть двух девушек под Киевом
Правоохранители
задержали 19-летнего водителя автомобиля Mazda, который в ночь на 6 апреля сбил насмерть
двух девушек в Белоцерковском районе.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.
Как отмечается, задержанный уже сознался в содеянном.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (от 5 до 10 лет лишения свободы).
Ранее сообщалось, что на окраине села Песчаная водитель сбил насмерть двух девушек в возрасте 16 и 18 лет, после чего сбежал, бросив автомобиль на месте аварии.
Как выяснилось,
виновник ДТП взял автомобиль родителей без разрешения.