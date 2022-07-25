Наводила ракеты на жилые дома: полиция задержала женщину, на совести которой гибель целой семьи 25 июля, 15:03 Злоумышленница передавала оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители провели спецоперацию, в результате которой разоблачили в Торецке Донецкой области пророссийских коллаборантов.

Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Речь идет об агентурной группе, основным фигурантом которой оказалась 29-летняя местная жительница.

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Злоумышленница и ее сообщники 25 и 32 лет, которые на данное время также задержаны, передавали российским захватчикам разведданные, которые те использовали для ракетных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, в том числе школы, церкви, банка, магазинов и жилых домов.

В результате одного из таких ударов погибла целая семья — 17-летняя девушка, а также ее мать и бабушка.

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