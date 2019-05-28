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Полиция задержала убийцу, который сбежал во время совещания судей

Вчера, 18:03
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Полиция задержала убийцу, который сбежал во время совещания судей - фото

qimono / Twitter

Полиция задержала осужденного за убийство, который при рассмотрении апелляции на обвинительный приговор сбежал из-под стражи.

Об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

Мужчина почти два месяца назад сбежал из зала судебного заседания, когда коллегия судей Киевского апелляционного суда вышла в совещательную комнату.

25 мая мужчина был задержан. Сейчас он находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в тюрьму.

Он приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство мужчины в октябре 2015 года в Прилуцком районе Черниговской области.

Следователи установили, что обвиняемый на почве существующих неприязненных отношений и внезапно возникшего конфликта выстрелил в голову из гладкоствольного охотничьего оружия. Мужчина скончался на месте происшествия, его тело сбросили с моста в русло реки Удай.

Теги:   Черниговская область

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