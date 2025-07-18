В Закарпатской области задержали мужчину, который совершил поджог церкви, о котором говорил Орбан (Фото: Полиция Закарпатья / Telegram)

По данным полиции, подозреваемый оказался 28-летний закарпатец. Задержать его удалось благодаря сведениям, которые получили полицейские и которые свидетельствуют о его причастности.

В частности, 28-летний парень совершил поджог греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы. В полиции добавили, что на фасаде здания он оставил надпись провокационного характера, «направленную на дестабилизацию ситуации в регионе и разжигание национальной и религиозной вражды».

28-летнего жителя села Паладь-Комаровцы правоохранители задержали.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестные повредили на Закарпатье церковь и оставили на ней провокационную надпись. По данным следствия, на территорию храма проник неизвестный, поджег входную дверь, а на фасаде здания «черной краской совершил надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды».

«Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими венграми, на Закарпатье. Мы не оставим это просто так, можете на нас рассчитывать!» — утверждал Орбан.