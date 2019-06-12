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Полиция задержала боевика «Самообороны Крыма», собиравшегося восстановить украинский паспорт

Сегодня, 11:06
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Полиция задержала боевика «Самообороны Крыма», собиравшегося восстановить украинский паспорт - фото

Нацполиция

Боевик собирался уехать за границу на заработки

Правоохранители задержали 35-летнего боевика так называемой «Самообороны Крыма», участвовавшего в оккупации Россией украинского полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Фото: Нацполиция

Пособника оккупантов разоблачили на КПВВ Каланчак, через который он пытался перейти на подконтрольную Украине территорию.

При этом отмечается, что целью боевика являлось восстановление украинского паспорта.

«Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины», — рассказали в полиции.

Боевику уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины (до восьми лет лишения свободы).

Теги:   Паспорт Оккупация Крыма

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