Полиция возобновила движение на всех дорогах Киева
По состоянию на 14:00 понедельника, 20 мая, все ограничения на дорогах Киева сняты.
Как сообщили в патрульной полиции, движение по всем улицам украинской столицы восстановлено.
Ранее из-за инаугурации президента Владимира Зеленского был ограничен проезд по мостам через Днепр, а также по ряду проспектов и улиц в центральной части Киева.
Ограничения действовали с 6:00 утра.
Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он также заявил о роспуске Рады.
Порядок в центре Киева обеспечивали около 3500 правоохранителей. Нарушений не зафиксировано.