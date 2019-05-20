Полиция возобновила движение на всех дорогах Киева 20 мая, 15:25 137 Цей матеріал також доступний українською Патрульная полиция/Facebook Ограничения действовали в центре Киева и на левом берегу Патрульная полиция/Facebook

По состоянию на 14:00 понедельника, 20 мая, все ограничения на дорогах Киева сняты.

Как сообщили в патрульной полиции, движение по всем улицам украинской столицы восстановлено.

Ранее из-за инаугурации президента Владимира Зеленского был ограничен проезд по мостам через Днепр, а также по ряду проспектов и улиц в центральной части Киева.

Ограничения действовали с 6:00 утра.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он также заявил о роспуске Рады.

Порядок в центре Киева обеспечивали около 3500 правоохранителей. Нарушений не зафиксировано.