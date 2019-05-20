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Полиция возобновила движение на всех дорогах Киева

20 мая, 15:25
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Полиция возобновила движение на всех дорогах Киева - фото

Патрульная полиция/Facebook

Ограничения действовали в центре Киева и на левом берегу

По состоянию на 14:00 понедельника, 20 мая, все ограничения на дорогах Киева сняты.

Как сообщили в патрульной полиции, движение по всем улицам украинской столицы восстановлено.

Ранее из-за инаугурации президента Владимира Зеленского был ограничен проезд по мостам через Днепр, а также по ряду проспектов и улиц в центральной части Киева.

Ограничения действовали с 6:00 утра.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он также заявил о роспуске Рады.

Порядок в центре Киева обеспечивали около 3500 правоохранителей. Нарушений не зафиксировано.

Теги:   Владимир Зеленский Инаугурация Перекрывание движения транспорта Киев

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