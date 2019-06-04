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Полиция уточнила данные о пострадавших в результате ДТП с маршруткой и грузовиком в Харькове

4 июня, 11:20
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Полиция уточнила данные о пострадавших в результате ДТП с маршруткой и грузовиком в Харькове - фото

Нацполиция

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузовика на проспекте Тракторостроителей в Харькове пострадали 10 человек, а не 15, как сообщалось ранее.

Данные о количестве травмированных во время ДТП уточнили в облуправлении Национальной полиции.

Согласно новой информации, двое пострадавших находились в грузовике, еще восемь — пассажиры маршрутки.

Также отмечается, что один из госпитализированных сейчас находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Рута и грузовика Renault Master, в результате которого пострадали 15 человек.

Теги:   Маршрутки ДТП Харьков

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