Полиция уточнила данные о пострадавших в результате ДТП с маршруткой и грузовиком в Харькове 4 июня, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Один пострадавший находится в тяжелом состоянии Нацполиция

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузовика на проспекте Тракторостроителей в Харькове пострадали 10 человек, а не 15, как сообщалось ранее.

Данные о количестве травмированных во время ДТП уточнили в облуправлении Национальной полиции.

Согласно новой информации, двое пострадавших находились в грузовике, еще восемь — пассажиры маршрутки.

Также отмечается, что один из госпитализированных сейчас находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Рута и грузовика Renault Master, в результате которого пострадали 15 человек.