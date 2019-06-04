Полиция уточнила данные о пострадавших в результате ДТП с маршруткой и грузовиком в Харькове
В результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузовика на проспекте Тракторостроителей в Харькове пострадали 10 человек, а не 15, как сообщалось ранее.
Данные о количестве травмированных во время ДТП уточнили в облуправлении Национальной полиции.
Согласно новой информации, двое пострадавших находились в грузовике, еще восемь — пассажиры маршрутки.
Также отмечается, что один из госпитализированных сейчас находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Рута и грузовика Renault Master, в результате которого пострадали 15 человек.