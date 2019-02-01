Полиция установила заказчика покушения на офицера полиции в Харькове - Аброськин Сегодня, 12:46 213 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Имя заказчика Аброськин не назвал Нацполиция

Правоохранители установили заказчика вооруженного нападения на офицера уголовного розыска в Харькове.

Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей", - рассказал он.

Других подробностей по этому делу Аброськин не сообщил.

Ранее сообщалось, что на улице Краснодарской в Харькове двое вооруженных неизвестных в масках напали на сотрудника уголовного розыска, ранив его в голову и шею.