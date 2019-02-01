Полиция установила заказчика покушения на офицера полиции в Харькове - Аброськин
Правоохранители
установили заказчика вооруженного нападения на офицера уголовного розыска в
Харькове.
Об этом заявил первый
заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"На
сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику
убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей", - рассказал
он.
Других
подробностей по этому делу Аброськин не сообщил.
Ранее сообщалось,
что на улице Краснодарской в Харькове двое вооруженных неизвестных в масках напали
на сотрудника уголовного розыска, ранив его в голову и шею.