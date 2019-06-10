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Полиция установила личности нападавших на оператора в Харькове

Сегодня, 16:36
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Полиция установила личности нападавших на оператора в Харькове - фото

ТЦ Барабашово

Оператор находится в реанимации

Полиция установила личности двух нападавших на оператора харьковского телеканала Вадима Макарюка в районе ТЦ Барабашово.

Об этом рассказал заместитель начальника полиции региона Сергей Чиж, пишет Харків Times.

«Мы видим, кто и как толкает Макарюка. На данный момент установлено два нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу», — рассказал он.

Представитель полиции добавил, что сотрудники рынка нашли видеокамеру, которую отобрали у оператора злоумышленники. Технику передали следствию, камеру приобщили к материалам дела.

На данный момент врачи не разрешают полиции пообщаться с пострадавшим.

Напомним, в Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.

В администрации рынка заявили, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.

Во время столкновений неизвестные избили оператора местного телеканала. Это произошла накануне его дня рождения.

На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вследствие кровоизлияния в мозг у Макарюка случился инсульт.

Полиция начала уголовное производство.

Теги:   Избиение Полиция Харьков

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