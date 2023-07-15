Нацполиция начала передавать в Интерпол данные о сбежавших в ЕС коллаборантах

15 июля, 05:43
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Нацполиция (Фото:Фото: dpsu.gov.ua)

Нацполиция (Фото:Фото: dpsu.gov.ua)

Национальная полиция Украины начала передавать в Интерпол заявки о коллаборантах, сбежавших в страны Евросоюза. Там они называют себя пострадавшими от войны украинцами.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, далеко не все коллаборанты бегут в Россию — некоторые скрываются в Европе, заявляя, что они пострадавшие от войны украинцы.

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«Поэтому решили достать их и там. Каждый, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди — не „жертвы войны“ или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине», — заявил он.

Болвинов отметил, что юридически — это основание для того, чтобы вернуть их на территорию Украины и судить по нашему законодательству.

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«Вычислить их нам помогают настоящие украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о местонахождении беглецов-коллаборантов», — добавил он.

Интерполу передали информацию о 25 таких беглецах.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Интерпол Война в Украине Коллаборант Нацполиция Война России против Украины

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