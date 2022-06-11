Полиция сообщила о подозрении коллаборанту, устраивавшему антиукраинские митинги в Херсонской области

11 июня, 16:07
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Флаг СССР во временно оккупированном Херсоне (Фото:Скриншот)

Флаг СССР во временно оккупированном Херсоне (Фото:Скриншот)

Полиция сообщила о подозрении мужчине, который организовал проведение митинга с публичным использованием символики коммунистического тоталитарного режима и осуществлял антиукраинские призывы в Херсонской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Мужчина также участвовал в поднятии флага с коммунистической символикой. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления заочно.

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«Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Херсон Нацполиция Война России против Украины

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