Полиция сообщила о подозрении коллаборанту, устраивавшему антиукраинские митинги в Херсонской области 11 июня, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Флаг СССР во временно оккупированном Херсоне (Фото:Скриншот)

Полиция сообщила о подозрении мужчине, который организовал проведение митинга с публичным использованием символики коммунистического тоталитарного режима и осуществлял антиукраинские призывы в Херсонской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Мужчина также участвовал в поднятии флага с коммунистической символикой. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления заочно.

Видео дня

«Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — говорится в сообщении.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.