Полиция сообщила о подозрении коллаборанту, устраивавшему антиукраинские митинги в Херсонской области
Флаг СССР во временно оккупированном Херсоне (Фото:Скриншот)
Полиция сообщила о подозрении мужчине, который организовал проведение митинга с публичным использованием символики коммунистического тоталитарного режима и осуществлял антиукраинские призывы в Херсонской области.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Мужчина также участвовал в поднятии флага с коммунистической символикой. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления заочно.
«Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — говорится в сообщении.
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