Полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в ребенка в Киеве
Полиция Киева подтвердила информацию СМИ о ранении ребенка во время конфликта на улице Шолом-Алейхема.
Как установили полицейские, возле магазина между тремя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них применил оружие. Очевидцы рассказали, что он хотел выстрелить в оппонента, однако попал в лицо мальчику.
Мужчина скрылся с места происшествия. Столичная полиция проводит розыскные мероприятия.
Бригада скорой госпитализировала ребенка. О характере ранения и состоянии мальчика не сообщается.
Ранее СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили, что что 1 февраля в результате стрельбы на Лесном массиве в Киеве пострадал пятилетний ребенок.