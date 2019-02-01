Полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в ребенка в Киеве Вчера, 17:05 783 Цей матеріал також доступний українською

Полиция Киева подтвердила информацию СМИ о ранении ребенка во время конфликта на улице Шолом-Алейхема.

Как установили полицейские, возле магазина между тремя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них применил оружие. Очевидцы рассказали, что он хотел выстрелить в оппонента, однако попал в лицо мальчику.

Мужчина скрылся с места происшествия. Столичная полиция проводит розыскные мероприятия.

Бригада скорой госпитализировала ребенка. О характере ранения и состоянии мальчика не сообщается.

Ранее СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили, что что 1 февраля в результате стрельбы на Лесном массиве в Киеве пострадал пятилетний ребенок.