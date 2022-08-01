Полиция разыскивает 203 ребенка, большинство из которых пропали в зоне боевых действий

1 августа, 17:12
В полицию за период полномасштабного вторжения России поступило обращение о пропаже 4 242 детей (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В полицию за период полномасштабного вторжения России поступило обращение о пропаже 4 242 детей (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Полиция Украины разыскивает 203 ребенка, большинство из которых пропали в зоне боевых действий, сообщила замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Во время брифинга она уточнила, что по состоянию на 1 августа в полицию за период полномасштабного вторжения России поступило обращение о пропаже 4 242 детей. Она добавила, что правоохранители уже разыскали 4 039 детей, что составляет в общей сложности более 95%.

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«Однако до сих пор в активном розыске находятся 203 ребенка, и большая часть этих детей, как мы понимаем, пропали на территории боевых действий», — сказала она.

Павличенко добавила, что на период войны порядок действий подразделений полиции не изменился.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали депортацию более 5600 детей на территорию страны-агрессора России.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Розыск Полиция Дети

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