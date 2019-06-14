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Полиция разыскала поджигателя волонтерской палатки в Харькове

14 июня, 20:52
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Полиция разыскала поджигателя волонтерской палатки в Харькове - фото

полиция

Поджигателю грозит от 3 до 10 лет тюрьмы

Полиция Харькова установила личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы.

По информации полицейских, в поджоге обоснованно подозревается харьковчанин 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.

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Напомним, в ночь на 20 мая неизвестные подожгли волонтерскую палатку на площади Свободы в центре Харькова.

Поджог произошел после того, как городские власти пообещали убрать палатку из центра города, несмотря на протесты активистов. Демонтаж волонтерской палатки поддержал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Палатка Все для победы была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.

По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

Теги:   Харьков

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