За полгода убиты 50 детей. Полиция просит Раду ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних Сегодня, 17:47 389 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Сергей Князев Нацполиция

Председатель Нацполиции Сергей Князев призвал Верховную Раду ужесточить наказание за сексуальные преступления в отношении детей.

Об этом Князев заявил, комментируя расследование убийства 9-летнего мальчика в Киеве. По словам главы Нацполиции, в 2019 году убито более 50 детей.

«Вопрос как защитить наших детей — стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов представления петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду … Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть законопроект № 6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних», — заявил Князев.

По словам Князева, повышенное внимание к этим людям — это большая профилактика, которая может остановить этих лиц.

Ранее по подозрению в убийстве в Киеве 9-летнего мальчика правоохранители задержали 30-летнего мужчину. Злоумышленник подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов.

За совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

19 июня в одном из частных домов Ивановки Одесской области после пяти дней поиска полиция нашла тело 11-летней Даши Лукьяненко.

22-летний подозреваемый в убийстве признался, что душил девочку, а затем раздел. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег. Убийство было совершено на сексуальной почве.

Полиция открыла дело по статьям незаконное лишение свободы, покушение на изнасилование, умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка, а также надругательство над телом умершей. Его арестовали на два месяца без права внесения залога.