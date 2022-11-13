Департамент внутренней безопасности Нацполиции призвал херсонцев помогать выявлять коллаборантов
Люди радуются освобождению Херсона в центре города, 12 ноября (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)
Департамент внутренней безопасности Национальной полиции просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
Департамент внутренней безопасности вместе с другими подразделениями Нацполиции принимает участие в стабилизационных мероприятиях на деоккупированной территории Херсонской области. Их главная цель – выявление и привлечение к ответственности пособников врага.
Людей, имеющих информацию о лицах, которые содействовали оккупантам или сотрудничали с ними, или предали государство, просят сообщать ее на горячую линию Департамента по круглосуточному номеру телефона +380 50 352 7277.
Ранее сообщалось, что в Херсоне возобновила работу Специализированная военная прокуратура.
Также в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. С 12 ноября в городе ввели комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 08:00.
Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.
Кроме того, в Укрзализныце пообещали как можно быстрее возобновить железнодорожное сообщение с Херсоном.
11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский к вечеру подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.
В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.