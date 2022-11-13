Департамент внутренней безопасности Нацполиции призвал херсонцев помогать выявлять коллаборантов

13 ноября, 04:49
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Люди радуются освобождению Херсона в центре города, 12 ноября (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Люди радуются освобождению Херсона в центре города, 12 ноября (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid02GyNGL6n9CY65N28QCNQZdAyMyn1i27Ysh3x63BnuRs16Yat5eXYTZkSWZ2UqQVYKl

Департамент внутренней безопасности вместе с другими подразделениями Нацполиции принимает участие в стабилизационных мероприятиях на деоккупированной территории Херсонской области. Их главная цель – выявление и привлечение к ответственности пособников врага.

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Людей, имеющих информацию о лицах, которые содействовали оккупантам или сотрудничали с ними, или предали государство, просят сообщать ее на горячую линию Департамента по круглосуточному номеру телефона +380 50 352 7277.

Ранее сообщалось, что в Херсоне возобновила работу Специализированная военная прокуратура.

Также в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. С 12 ноября в городе ввели комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 08:00.

Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.

Кроме того, в Укрзализныце пообещали как можно быстрее возобновить железнодорожное сообщение с Херсоном.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский к вечеру подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Национальная полиция Украины Война России против Украины Коллаборационизм освобождение Херсона

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