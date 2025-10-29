Генпрокурор подтвердил вручение подозрений Труханову и одесским чиновникам из-за гибели людей во время непогоды в Одессе

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов , а также должностные лица Одесского городского совета и коммунального предприятия держали подозрения в служебной халатности. В результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибли девять человек, среди которых семья с ребенком.

Об этом в среду, 29 октября, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«30 сентября в Одессе погибли девять человек. И вина тому — не стихийное бедствие, а служебная халатность чиновников. Сегодня сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это о преступной халатности, которая привела к смерти людей», — заявил он.

Реклама

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

В Национальной полиции уточнили, что среди фигурантов — бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

По факту служебной халатности девяти фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до восьми лет заключения.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины. Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд. Также он сказал, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

15 октября Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

Непогода в Одессе — главное

2 октября в Одессе спасатели завершили поисковые работы после непогоды. В городе 10 погибших, чрезвычайники спасли более 380 человек.

30 сентября в Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остались без света.

В результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина в комментарии Суспільному уточнила, что семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.