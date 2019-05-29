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Полиция подтвердила гибель горняков на шахте во Львовской области и открыла производство

Вчера, 12:17
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Полиция подтвердила гибель горняков на шахте во Львовской области и открыла производство - фото

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Полиция открыла производство после гибели горняков на шахте Лесная

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте Лесная в селе Селец Львовской области.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, производство открыто по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Личности погибших шахтеров установлены — ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 и 1997 годов рождения.

Тела обоих погибших подняли на поверхность.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь в селе Селец произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков.

Теги:   Шахтеры Шахта Львовская область

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