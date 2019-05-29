Полиция подтвердила гибель горняков на шахте во Львовской области и открыла производство
Полиция открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте Лесная в селе Селец Львовской области.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, производство открыто по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
Личности погибших шахтеров установлены — ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 и 1997 годов рождения.
Тела обоих погибших подняли на поверхность.
Ранее сообщалось, что во Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь в селе Селец произошел обвал породы, в результате чего погибли двое горняков.