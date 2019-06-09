Полиция открыла производство из-за загрязнения химикатами реки в Винницкой области
Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения притоки реки Рось в селе Збаржевка Винницкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Загрязнение произошло в результате аварии, во время которой разгерметизировалась часть емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений.
Полиция установила, что гербициды были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области.
Полицией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание — до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви временно прекращают водоснабжение.
9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.