Полиция открыла производство из-за загрязнения химикатами реки в Винницкой области Сегодня, 19:55 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения притоки реки Рось в селе Збаржевка Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Загрязнение произошло в результате аварии, во время которой разгерметизировалась часть емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений.

Полиция установила, что гербициды были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области.

Полицией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви временно прекращают водоснабжение.

9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.

