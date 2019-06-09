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Полиция открыла производство из-за загрязнения химикатами реки в Винницкой области

Сегодня, 19:55
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Полиция открыла производство из-за загрязнения химикатами реки в Винницкой области - фото

НВ

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения притоки реки Рось в селе Збаржевка Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Загрязнение произошло в результате аварии, во время которой разгерметизировалась часть емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений.

Полиция установила, что гербициды были похищены с сельхозпредприятий Винницкой области.

Полицией открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено наказание — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви временно прекращают водоснабжение.

9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает по нескольким областям.

Теги:   Загрязнение окружающей среды Химикаты Винницкая область

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