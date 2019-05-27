Полиция открыла дело по факту повреждения пешеходного моста в Киеве Сегодня, 19:14 166 Цей матеріал також доступний українською Информатор Полиция проверяет информацию о заминировании Информатор

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения стеклянного пола нового пешеходного моста.

Как сообщили в столичной полиции, досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, следователи проверяют все версии повреждения стеклянной конструкции, за исключением информации о стрельбе, которая не подтвердилась.

«Мы не рассматриваем версию о том, что стекло могло быть повреждено от выстрела. Ведь никакие следы, которые мы зафиксировали, на это не указывают... Это, скорее всего, мог быть или акт вандализма, или здесь присутствуют хулиганские мотивы», - рассказала она.

Сейчас правоохранители устанавливают список лиц, причастных к происшествию. Для этого будут проанализированы записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, что на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку в центре Киева поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент стеклянного пола.