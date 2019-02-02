Полиция опровергла информацию о похищении двух девушек в Киеве Сегодня, 15:45 469 Цей матеріал також доступний українською

Информация СМИ о якобы похищении двух девушек в Киеве не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Никто никого не похищал. Со всеми участниками события все хорошо. претензий никто ни к кому не имеет", - сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что трое девушек всю ночь гуляли в компании с парнями. Потом две из них уехали развлекаться дальше, а про третью забыли. Она и сообщила о якобы похищении.

Ранее СМИ сообщили, что в Дарницком районе Киева возле станции метро Осокорки двое мужчин силой затащили девушек в машину и повезли их в сторону Харьковского шоссе.