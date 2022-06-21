Полиция объявила подозрение экс-мэру Южноукраинска, избившего свою заместительницу из-за гуманитарки 21 июня, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Валерий Онуфриенко (Фото:Валерий Онуфриенко / Facebook)

Полиция объявила о подозрении бывшему мэру Южноукраинска Валерию Онуфриенко за то, что он избил свою заместительницу на совещании по распределению гуманитарной помощи. Горсовет отправил его в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области в своем Facebook.

По информации следствия, 3 марта в отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы, работающей в территориальной общине о том, что руководитель органа местного самоуправления нанес ей телесные повреждения.

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В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что в тот день во время проведения совещания по поводу распределения гуманитарной помощи между главой города и его заместителем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник, пренебрегая правилами поведения в действующем органе местного самоуправления, нанес женщине несколько ударов.

По выводам экспертов, заявительницы были нанесены телесные повреждения легкой степени тяжести.

20 июня мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Теперь суд будет избирать ему меру пресечения.

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