Полиция объявила капитана арестованного судна Норд в розыск Сегодня, 16:54 399 Цей матеріал також доступний українською Крым.Реалии Горбенко пропал 26 января Крым.Реалии

Полиция объявила в розыск капитана арестованного судна Норд Владимира Горбенко.

Согласно данным Министерства внутренних дел, он пропал 26 января в Мелитополе Запорожской области.

Горбенко находится в списках пропавших без вести граждан.

Его розыском занимается местное отделение полиции.

Ранее адвокат Максим Могильницкий заявил, что с 26 января не может связаться с Владимиром Горбенко, даже через родственников. Полиция начала проверку инцидента.

25 марта 2018 года в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с запретом на посещение оккупированного Крыма.