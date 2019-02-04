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Полиция объявила капитана арестованного судна Норд в розыск

Сегодня, 16:54
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Крым.Реалии

Горбенко пропал 26 января

Полиция объявила в розыск капитана арестованного судна Норд Владимира Горбенко.

Согласно данным Министерства внутренних дел, он пропал 26 января в Мелитополе Запорожской области.

Горбенко находится в списках пропавших без вести граждан.

Его розыском занимается местное отделение полиции.

Ранее адвокат Максим Могильницкий заявил, что с 26 января не может связаться с Владимиром Горбенко, даже через родственников. Полиция начала проверку инцидента.

25 марта 2018 года в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с запретом на посещение оккупированного Крыма.

Теги:   Розыск Полиция Норд

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