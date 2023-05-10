Полиция обнаружила тела 385 человек на освобожденных территориях Донецкой области за полгода 10 мая, 20:06 На сегодняшний день идентифицированы 282 человека (Фото:Скриншот видео Нацполиции)

На освобожденных территориях Донецкой области полиция с начала деоккупации обнаружила тела 385 человек, из которых 103 человека остаются не идентифицированными.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

«После освобождения Лиманской и Святогорской общин осенью прошлого года к задачам полиции добавились установление мест стихийных захоронений и эксгумация тел погибших во время оккупации и боевых действий», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба добавила, что уже полгода полицейские находят на деоккупированных территориях новые могилы и неопознанные тела.

«Всего на деоккупированных территориях полицейские Донбасса обнаружили 385 тел, из них 309 — гражданские», — говорится в сообщении.

Полиция уточнила, что среди жертв российской агрессии — 174 мужчины, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлено. Также, по данным правоохранителей, на сегодняшний день идентифицированы 282 человека.